Депутата Кишертского района условно осудили за пособничество в мошенничестве

Кунгурский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор специалисту регионального филиала Центра поддержки предпринимательства и депутату Земского собрания Кишертского муниципального района.

Действия специалиста квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 250 тыс. руб. Действия депутата квалифицировали по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере), он приговорен к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 150 тыс. руб.

По версии следствия, подсудимые при соучастии трех ранее осужденных индивидуальных предпринимателей предоставили в Министерство сельского хозяйства Пермского края заведомо подложные документы и получили из бюджета субсидии на 3,9 млн. руб. Документы содержали фиктивные сведения о якобы заключенных сделках и понесенных затратах, связанных с реализацией проектной деятельности в агропромышленном комплексе Кишертского района. В действительности все сделки носили номинальный характер и были заключены на подставных лиц.

С целью возмещения ущерба, причиненного бюджету края, на имущество одной осужденной наложен арест.