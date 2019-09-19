В Югре формируют новый состав Общественной палаты

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры формирует новый состав Общественной палаты, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Прием заявок стартовал 2-ого и завершится 30 сентября.

По словам председателя Общественной палаты Ирины Максимовой, в этом году в процессе формирования органа произошли изменения. В частности, если раньше общественную палату формировали из двух списков: 22 человека назначались губернатором, 22 избирались от 22 муниципалитетов, то сейчас палата формируется из трех списков. По первому 15 человек утвердит губернатор из состава членов общественных организаций, работающих на территории округа. Второй список будет состоять из региональных общественных организаций, который утверждает дума Югры. После того, как будет сформировано две трети состава, определят треть из числа членов местных общественных организаций, рассказала госпожа Максимова. По ее словам, в состав палаты не могут войти должностные лица, госслужащие, депутаты. «Если человек является членом какой-либо партии, то на период членства в палате он должен приостановить членство в партии»,— пояснила она.

Председатель назвала работу в общественной палате «не всегда благодарной». «Но если в вас есть внутренний посыл "Кто, если не я?", то вы придете и будете работать. Если вы любите свой дом, улицу, поселок, город, и Югру больше чем себя, тогда приходите в общественную палату!»,— подчеркнула Ирина Максимова.