Томского таможенника заподозрили в сокрытии контрабанды леса

В Томской области фигурантом расследования стал и. о. начальника Асиновского таможенного поста. Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, которому поручено вести дело, он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 16 августа руководитель таможенного поста, досматривая железнодорожный вагон, обнаружил незадекларированные коммерческой фирмой лесоматериалы. Однако вместо того, чтобы возбудить уголовное дело о контрабанде, подозреваемый приказал подчиненному составить акт досмотра с заниженным объемом незадекларированного леса, который предусматривает только административное наказание.

О составлении подложных документов стало известно сотрудникам регионального УФСБ России и отдела по противодействию коррупции Томской таможни, материалы которых стали основанием для привлечения таможенника к уголовной ответственности.

Илья Николаев