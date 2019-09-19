Руководство военкомата в Прикамье наказали за отсутствие мер по поиску уклонистов

Прокуратура Кишертского района Пермского края проверила исполнение законодательства о призыве граждан весной 2019 года в военном комиссариате Кишертского и Суксунского районов.

Как установила прокуратура, должностные лица не принимали мер к поиску уклонистов. Как указывает надзорный орган, в результате этого призывники «необоснованно избежали привлечения к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по военному учету), ст. 21.6 КоАП РФ (уклонение от медицинского обследования)».

По итогам проверки прокурор района внес военному комиссару Кишертского и Суксунского районов Пермского края представление, к дисциплинарной ответственности привлечен один из руководителей военкомата.