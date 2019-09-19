В Прикамье будет создан совет для выявления талантливой молодежи

Согласно указу губернатора Пермского края, в регионе будет создан межведомственный совет по решению задач в области выявления, поддержки, развития талантливой молодежи. Данные об этом содержатся на портале правовой информации.

Согласно документу, совет будет сформирован из представителей исполнительных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений. Предполагается, что совет будет собираться ежегодно.

В состав совета уже вошли зампредседателя краевого правительства Антон Клепиков, исполнительный директор НП «Центр развития одаренности» Павел Шевченко, и. о. руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Юлия Баландина, замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева, министр спорта Пермского края Владимир Епанов, министр образования Пермского края Раиса Кассина, замминистра социального развития Пермского края Надежда Подъянова, министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин. Председателем совета назначен Антон Клепиков.