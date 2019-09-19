Федеральные эксперты высоко оценили реализацию проекта «Академгородок 2.0»

Доклад о реализации проекта «Академгородок 2.0» во время дискуссии на форуме «Технопром» представил заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, который сообщил, что в настоящее время правительством Новосибирской области совместно с инициаторами завершена работа по формированию более 20 научных проектов. Разработаны меры по развитию научной, социальной, транспортной инфраструктуры территории будущего Академгородка 2.0, формированию новых промышленных площадок.

На мероприятии участники обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов по созданию научно-образовательных центров, распределенных межвузовских кампусов и других территорий. По оценке экспертов, успешное воплощение этих наработок в проекте «Академгородок 2.0» позволит объединить деятельность научных, инновационных, образовательных центров, бизнес-участников и стать моделью развития нестоличного научного центра страны в новом формате.

По их мнению, необходима интеграция территорий наукограда Кольцово, высокотехнологичной долины в рамках выделенной территории Новосибирского научного центра, инновационных и международных кластеров. Развитие кооперационных связей позволит усилить эффективность расходов на науку в целом.