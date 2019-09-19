Администрация Перми готова компенсировать расходы предпринимателей на НТО

Мэрия Перми готова компенсировать предпринимателям часть расходов на нестационарные торговые объекты (НТО). Об этом во время общения с жителями в Instagram заявил глава города Дмитрий Самойлов. При этом он отметил, что регулирование рынка НТО необходимо и за наведение порядка в этой сфере «выступило бы большинство жителей».

Ранее на круглом столе с представителями бизнеса первый замглавы администрации города Виктор Агеев заявил, что для компенсаций планируется использовать часть средств, полученных из краевого бюджета после досрочной отмены ЕНВД. Как рассказал господин Агеев, планируется возмещать предпринимателям не более 50% затрат, связанных с приобретением либо изготовлением типового НТО. Чиновник отметил, что возможность получить компенсацию будет у тех, кто уже выиграл аукцион на размещение НТО и у тех,к то получит место для размещения торгового объекта в 2020 году.

Кроме того, предприниматели смогут получить единовременную денежную выплату на компенсацию части остаточной стоимости некапитальных строений, сооружений в связи с их демонтажем. «Некоторые объекты потеряли возможность размещаться на частных территориях, так как это противоречит новой редакции городских правил благоустройства. В связи с этим мы предлагаем компенсировать не более 50% стоимости таких объектов», – пояснял Виктор Агеев. Он подчеркнул что, НТО претендующие на компенсацию, должны быть размещены до 1 января 2019 года.