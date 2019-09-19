От мусора до инфраструктуры

На очередном заседании фракции «Единая Россия» депутаты заслушали доклад министра сельского хозяйства, поддержали инициативы о совершенствовании налогового законодательства и освобождении ИП от платы региональному оператору по работе с отходами. Кроме того парламентарии поручили правительству ускорить работу по ключевым инфраструктурным объектам.

Сентябрьское заседание фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края началось с нескольких крупных докладов. Так, директор департамента социальной политики аппарата правительства Пермского края Елена Кравчук рассказала о мерах по профилактике детского и семейного неблагополучия, предпринимаемых краевыми властями.

По словам госпожи Кравчук, краевые власти планируют «создать систему проактивного, раннего выявления всевозможных проявлений неблагополучия и наработать пакет мер по их упреждению». «Если ранее в школе фиксировались лишь явные нарушения в поведении и успеваемости, это было основанием для постановки на внутришкольный учет. Педагоги особо не определялись с истинными причинами такого отклоняющегося поведения. Сегодня же все больше случаев, требующих оказания психологической помощи: кризисные ситуации со сверстниками, педагогами, родителями, личностными переживаниями», – отмечает Елена Кравчук. Она добавила, что в результате выявляемость факторов риска социально опасного поведения выросла на 23%.

Елена Кравчук подчеркнула, что существенное значение для выявления факторов риска имеет мониторинг соцсетей. «В 2018 году был проведен мониторинг 5120 страниц несовершеннолетних. Было выявлено 669 подростков, имеющих деструктивный контент. Из них впервые поставлены на различные виды учета 112 человек. Всем подросткам оказана необходимая психологическая или медицинская помощь. В некоторых случаях подключались правоохранительные органы», – отчиталась директор департамента социальной политики.

Еще один доклад был подготовлен министром сельского хозяйства Пермского края Оксаной Бредневой. Она рассказала о реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», завершающейся в 2019 году. «В этом году на реализацию всех мероприятий программы запланировано 56,3 млн руб., в том числе 15,2 млн руб. за счет краевого бюджета», – рассказала министр.

По ее словам, подпрограмма реализуется по трем направлениям: развитие газификации в сельской местности, улучшение жилищных условий граждан и грантовая поддержка местных инициатив. «При этом газификация является основным направлением. На эти цели выделено 35,9 млн руб. (из них 9,7 млн руб. из краевого бюджета)», – отметила госпожа Бреднева. Она посетовала, что по состоянию на 1 сентября эти средства освоены всего на 11%. «Но в итоге будут выполнены 100% работ: мероприятия по газификации запланированы в Верещагинском, Краснокамском, Чайковском и Чусовском городских округах», – пообещала Оксана Бреднева. Всего, по ее словам, с 2012 года в рамках программы на улучшение условий жизни сельских жителей было направлено более 1 млрд руб.

«С 2020 года в сельских территориях начнется реализация новой большой программы – комплексное развитие сельских территорий». Она будет отличаться беспрецедентным количеством денежных средств: из федерального бюджета в ближайшие шесть лет планируется направить более 1 трлн руб.», – анонсировала руководитель краевого минсельхоза.

Оба доклада были приняты депутатами фракции к сведению. После выступлений чиновников единороссы приняли решение консолидированно поддержать несколько законопроектов на сентябрьском заседании заксобрания. Так, депутаты одобрили инициативу, устанавливающую штрафы за продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них. Размер административного штрафа для граждан составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., и для юридических лиц – от 50 до 80 тыс. руб. Депутаты поддержали также предложения краевого правительства о совершенствовании патентной и упрощенной систем налогообложения в связи с досрочной отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Краевые власти предлагают установить единую и максимально низкую стоимость патента для объектов розничной торговли, общественного питания, а также автобусных перевозок. Предлагается добавить в перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающих под патентную систему, мойку автотранспортных средств, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий или хозяйственных построек. Кроме того, региональные власти предложили дифференцировать стоимость патента в различных муниципалитетах края. Чем меньше в территории объем доходов на душу населения и объем товарооборота на один объект, тем дешевле будет патент.

Предприниматели, которые не могут воспользоваться патентом из-за федеральных ограничений, могут перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Краевые власти предлагают отменить ограничение по численности наемных работников в заведениях общепита для получения льготной ставки. Таким образом, ставка для них составит 4% (налоговая база – доходы) и 10% (налоговая база: доходы минус расходы). Кроме того, льготные ставки (2 и 7%) предлагается установить для резидентов индустриальных и технопарков.

Инициативу «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей» фракция предложила принять в первом чтении с условием серьезной доработки законопроекта. Проект освобождает индивидуальных предпринимателей, работающих на дому, а также некоммерческие организации, зарегистрированные в жилых помещениях, от оплаты услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ранее вопросы к инициативе возникли у краевой прокуратуры. В надзорном ведомстве считают, что федеральное законодательство не дает региону права на полное освобождение предпринимателей от платежей. Вместо этого прокуратура предложила установить льготный тариф.

«Ситуация непростая. Мы понимаем, что мы хотим сделать, но как это сделать с юридической точки зрения – пока непонятно», – отметил председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин. «Поэтому мы поручили доработку законопроекта постоянно действующей рабочей группе по ЖКХ, а срок поправок увеличить до 31 октября», – добавил депутат. Коллеги по фракции с таким решением согласились.

Депутаты поддержали также ряд изменений в перечень объектов капитального строительства, касающихся стадиона «Энергия» и организации культурно-рекреационного пространства на территории Завода имени Шпагина. В то же время парламентарии отметили недостаточное исполнение бюджетных средств, выделенных на инфраструктурные проекты.

«Исполнение бюджета по капитальному строительству за первую половину 2019 года составляет всего 10%. Что это такое?» – возмутился руководитель фракции Юрий Борисовец. «Конечно, это не может нас устраивать. Однако к концу года правительство обещает выйти на исполнение в 75%. Очень на это надеюсь», – поддержал кабинет министров Виктор Плюснин.

Депутаты попросили прокомментировать ситуацию первого вице-премьера краевого правительства, министра строительства Михаила Сюткина. «В этом году неисполнение бюджета происходит за счет выкупных объектов по программе «Спортивное Прикамье». По этим объектам происходит процедура банкротства, и, скорее всего, их выкуп будет перенесен на следующий год. Единственный крупный объект, по которому идет сдвижка сроков строительства, – краевая психоневрологическая больница, так как произошло изменение требований к проектированию. По остальным объектам мы движемся в графике», – пояснил чиновник.