Аэропорт Новокузнецка оштрафован за нарушения таможенного законодательства

Международный аэропорт Новокузнецка не смог оспорить два постановления таможни, оштрафовавшей воздушную гавань на сумму свыше 360 тыс. руб. за нарушения таможенного законодательства. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Кемеровской области.

По материалам дела, в июне этого года компания «Аэрокузбасс» (юрлицо аэропорта) заключила контракт с войсковой частью №47558 в Астане на ремонт самолета Ту-154М, принадлежащего Минобороны Казахстана. По условиям контракта, аэропорт должен был заправить самолет авиационным топливом для тестирования двигателей, облета и перемещения воздушного судна до Астаны.

Кемеровская таможня выяснила, что авиационный керосин при вылете из Новокузнецка задекларирован не был, а таможенные сборы не взимались. Ведомство дважды привлекло «Аэрокузбасс» к административной ответственности на сумму 361 тыс. руб. Аэропорт обратился в суд с требованием признать незаконным два постановления таможни, однако оспорить их ему не удалось.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 51% доли в уставном капитале «Аэрокузбасса» принадлежит ее гендиректору Виктору Белозерову, 17% владеет замгендиректора Валерий Хомский, по 16% принадлежит главному бухгалтеру Елене Цой и Виктору Дудину. Выручка компании в 2018 году — 910,4 млн руб., чистая прибыль — 40,3 млн руб.

Юрий Зуев