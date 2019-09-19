Мэр Ачинска предложил принудительно лечить наркозависимых

Мэр Ачинска в Красноярском крае Илай Ахметов распорядился подготовить поправки в федеральное законодательство, подразумевающие введение принудительного лечения наркозависимых. Об этом сообщает городская администрация.

По словам начальника по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав и работе с детьми администрации города Натальи Поляковой, основная проблема для врачей-наркологов — отказ наркозависимых родителей или детей от лечения и реабилитации. Принудить их к этому не позволяет законодательство, предусматривающее лишь добровольное согласие.

«Это ставит в тупик нашу работу и не позволяет помочь людям, которые из-за своей зависимости не могут реально оценить угрозу для своего здоровья и жизни. Особенно страшно, когда родители таким образом поступают со своими наркозависимыми детьми»,— сказала Наталья Полякова на заседании муниципальной антинаркотической комиссии под председательством мэра Ачинска.

Господин Ахметов намерен обратиться с предложением усовершенствовать федеральный закон об охране здоровья граждан к депутатам Госдумы от Красноярского края, который избрались по Ачинскому избирательному округу.

В 2018 году в Красноярском крае зарегистрировано 882 человека, у которых впервые в жизни диагностировали наркоманию. Годом ранее их было 937 человек.

Юлия Сасевич