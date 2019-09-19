Хоккейная «Сибирь» проиграла «Трактору» в овертайме

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» на домашнем льду уступил «Трактору» из Челябинска. Встреча закончилась в дополнительное время со счетом 1:2.

Единственную шайбу в ворота гостей забросил нападающий Дмитрий Саюстов еще в первом периоде. Во втором игровом отрезке атакующий игрок «Трактора» Алексей Кручинин сравнял счет. Точку в матче поставил форвард Эндрю Кэйлоф. Ворота «Сибири» защищал Харри Сятери.

По итогам семи встреч «Сибирь» располагается на седьмом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав восемь очков. Следующий два матча новосибирский клуб проведет дома против хабаровского «Амура» и казанского «Ак Барса».

Илья Галагуз