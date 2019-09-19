Трюдо извинился за старую фотографию с вечеринки в арабском костюме

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за снимок, на котором он запечатлен в арабском тюрбане с коричневым гримом на лице, сообщает CBC. Фотография, которую опубликовал Time, была сделана во время вечеринки в частной школе, в которой некоторое время преподавал политик. Ему на тот момент было 29 лет. Из-за этой фотографии господина Трюдо обвинили в расизме.
«В 2001 году, когда я был учителем в Ванкувере, я посетил гала-представление. Тема была "Арабские ночи". Я оделся в костюм Аладдина и сделал макияж. Я не должен был этого делать. Я должен был понимать все лучше, но этого не произошло, и мне очень жаль»,— сказал господин Трюдо.
Напомним, 21 октября состоятся выборы в парламент Канады. Основные соперники — Либеральная партия, которую возглавляет Джастин Трюдо, и Консервативная партия. 11 сентября премьер-министр Канады объявил о старте избирательной кампании.
Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF— TIME (@TIME) 18 сентября 2019 г.
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