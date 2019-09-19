Глава Перми пообещал жителям ЖК «Солнечный город» сохранить парковку

Глава Перми Дмитрий Самойлов прокомментировал обращение жителей ЖК «Солнечный город». Как заявил господин Самойлов во время общения с жителями в Instagram, он поручил мэрии проработать возможность сохранения парковки жилого комплекса. «Однако улица Островского на участке от ул. Красноармейской до ул. Белинского немного осталась в 90-х годах: здесь находится авторынок, сразу за ним – продуктовый рыночек. Безусловно, изменения нужны», – добавил мэр.

Ранее жители ЖК «Солнечный город» на странице комплекса «ВКонтакте» разместили обращение, где утверждали, что администрация Перми намерена сделать проезд вдоль «ТЦ Пиастрелла» дублером улицы Островского и открытым для всех жителей Перми, соответственно попадающим в зону платной парковки. Однако проезд является собственностью ЖК. «Проезд, кстати, уже есть. Но он закрыт. Как только его откроют, это станет поводом для таксистов-лихачей объезжать светофоры. Так они поступают уже сейчас, гоняя по межквартальному проезду между улицами Островского и Суханова. Чтобы случилось это «благоустройство», нужно изъять ряд земельных участков. В том числе, и наш. Мы, жители «Солнечного города» , категорически против этого, у нас большой комплекс. Мы можем сами содержать свое имущество. И делаем это», - считают жители ЖК.