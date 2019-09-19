Владимир Нелюбин закончил «Кросс»

Апелляционный суд постановил взыскать с бывшего депутата заксобрания Владимира Нелюбина и трех его деловых партнеров 571 млн руб. В 2008 году господин Нелюбин продал ООО «Кросс» акции Экопром­банка на сумму 600 млн руб. В итоге он получил 95,12% от суммы сделки, но ценных бумаг обществу не передал. Суд согласился с доводами управляющего, что господин Нелюбин аффилирован как к ООО «Кросс», так и к его владельцам. В итоге общество обанкротилось, задолжав Экопромбанку 132 млн руб. Взыскать деньги с господина Нелюбина будет затруднительно — он объявлен банкротом и отбывает срок в колонии.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил требования конкурсного управляющего ООО «Кросс» Вячеслава Грачева о взыскании с бывших акционеров АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина, Сергея Дятлова и Сергея Макарова, а также Дмитрия Сальбаха 571 млн руб. Ранее Арбитражный суд Свердловской области в их удовлетворении отказал в связи с пропуском срока исковой давности.

Как следует из судебных документов, спор касается сделки по продаже акций АО «АКБ „Экопромбанк“», заключенной между господином Нелюбиным и ООО «Кросс» еще 9 апреля 2008 года. Согласно ее условиям, Владимир Нелюбин должен был передать в собственность ООО 600 млн обыкновенных акций банка за 600 млн руб. до 9 апреля 2011 года. В день заключения сделки господину Нелюбину была перечислена предоплата в размере 571 млн руб. Но в итоге никаких акций ООО «Кросс» не получило. При этом общество не высказывало требований о завершении сделки или возврате долга вплоть до своего банкротства.

Напомним, АО «Экопромбанк» было признано несостоятельным в 2014 году, а в 2016-м эта же процедура была введена в отношении ООО «Кросс». В мае этого года Владимир Нелюбин был осужден за хищение у кредитной организации 215 млн руб. к 6 годам 3 месяцам лишения свободы. При этом и ООО «Кросс», и господин Нелюбин владели акциями Экопромбанка, контролируя соответственно 9,55% и 1,48% (в том числе через аффилированные лица). В свою очередь владельцы ООО Сергей Макаров и Сергей Дятлов вместе владели 32,95% акций кредитной организации. Как следует из документов суда, о существовании договора управляющий узнал только в 2016 году — после того как начал управлять ООО.

В результате управляющий пришел к выводу, что заключение сделки купли-продажи акций находилось под контролем господ Макарова и Дятлова. Но ни они, ни директор Дмитрий Сальбах ее исполнение не обеспечили. В результате ООО «Кросс» обанкротилось и задолжало кредиторам более 468,4 млн руб. 132 млн руб. из них — это долг перед Экопромбанком. При этом конечный выгодоприобретатель по сделке, Владимир Нелюбин, является аффилированным с ООО «Кросс», так как оба на тот момент были акционерами этого банка. А вместе с Сергеем Макаровым и Сергеем Дятловым он входил в группу лиц, которые осуществляли значительный контроль над АКБ. По мнению конкурсного управляющего, господин Нелюбин еще и контролировал ООО «Кросс».

В итоге Вячеслав Грачев обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием взыскать с указанных лиц 571 млн руб. Однако в его удовлетворении было отказано из-за пропуска трехлетнего срока исковой давности. Но апелляционный суд решил, что срок следует отсчитывать с момента, когда истец узнал о существовании договора купли-продажи акций. В постановлении Семнадцатого арбитражного суда также указывается, что если бы владельцы ООО «Кросс» и партнеры господина Нелюбина добились возвращения денег, то общество могло бы избежать банкротства.

Стоит отметить, что Сергей Макаров и Владимир Нелюбин также являются банкротами. Задолженность последнего перед кредиторами третьей очереди — более 2,84 млрд руб. Балансовая стоимость его имущества составляет 1,27 млрд руб., не менее 900 млн из нее — дебиторская задолженность.

Дмитрий Астахов