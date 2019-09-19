Выходить строиться

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК, 100% в краевой собственности) объявило конкурс на оператора, который будет управлять гостиницей в здании казармы бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4). За управление гостиницей в течение 20 лет оператор может получить от госкомпании почти 700 млн руб. При этом расходы на реконструкцию бывшей казармы компания также возьмет на себя. Их объем пока неизвестен. Участники рынка полагают, что на месте казармы нужно строить новое задние. Они считают предложение привлекательным, но их смущает тот факт, что непонятен объект управления: гостиница не только не построена, но нет еще даже проекта.



Корпорация развития Пермского края объявила запрос предложений на оказание услуг по управлению гостиничным комплексом, созданным в результате проведения реконструкции на ул. Окулова, 4, в Перми. Максимальная стоимость контракта составляет 669,9 млн руб. Размер обеспечения запроса предложений — 10 млн руб., размер обеспечения исполнения обязательств по договору — 30 млн руб. Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 18 сентября до 17 октября. Итоги подведут 30 октября. Победителем признают участника, предложившего наименьшую стоимость контракта.

Согласно документации, подрядчиком станет управляющая компания, которая будет выполнять свои функции 20 лет. Она должна обеспечить эффективное управление гостиничным комплексом, его операционной деятельностью в соответствии с требованиями РФ, а также международными стандартами гостиничной деятельности, увеличивать доходы собственника. Кроме того, управляющая компания должна получить свидетельство о присвоении гостинице категории четыре звезды.

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Планируемый номерной фонд — 201 номер, включая 89 категории «Стандарт», 67 — «Супериор», 18 — «Делюкс», 26 — «Люкс», один «Президентский».

В обязанности управляющей компании будет входить подготовка к открытию гостиницы: составление плана закупок, подбор и подготовка персонала, приобретение операционного оборудования и прочего необходимого для запуска комплекса. Также управляющая компания должна будет совместно с КРПК получить необходимые лицензии и разрешения для эксплуатации гостиницы, в том числе лицензию на реализацию алкоголя. Позиционирование и продвижение на рынке, разработка маркетинговых статей также входят в обязанности управляющей компании.

Победитель конкурса будет заниматься техническим сопровождением проекта на этапах разработки проектной документации, строительства, отделки и меблировки гостиницы. Определение операционной политики, техобслуживание и внешний вид гостиницы также являются обязанностями управляющей компании. Оператор должен проинформировать владельца здания об открытии гостиницы не позднее чем за два месяца.

КРПК обязуется частично возместить оператору «пусковые» затраты. Вознаграждение за управление оператору включает базовую плату за управление, вознаграждение за маркетинговые услуги и поощрительную премию за управление, средства будут перечисляться на банковский счет компании.

Напомним, пятиэтажное здание на ул. Окулова, 4, площадью почти 14 тыс. кв. м входит в комплекс бывшего военного училища (ВВКИУ). При предыдущем губернаторе Викторе Басаргине в помещение планировалось перенести художественную галерею. В 2015 году краевые власти за 510 млн руб.приобрели здание у ООО «Тандем», близкого к инвесткомпании «Бекар».

Запросом предложений по управлению гостиницей на ул. Окулова, 4, уже заинтересовались владельцы пермского отеля Holiday Inn и международная сеть отелей Azimut Hotels — один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату: около 7 тыс. номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии. „Ъ-Прикамье“ отправил запрос в Azimut Hotels, но ответ еще не получен.

Пермский отельер, представитель владельцев гостиницы Holiday Inn Сергей Сташков подтвердил интерес Park Inn к проекту краевых властей. «Мы серьезно изучаем возможность участия и находимся в активном процессе изучения документации. Интересантов может быть большой круг. Единственное, смущает срок (подача заявок на участие в запросе предложений — 1 месяц.— „Ъ-Прикамье“). Некоторые из интересантов могут быть иностранцы, я имею в виду международные бренды. Для них срок в месяц для принятия каких-то решений в силу бюрократии может быть коротким»,— пояснил господин Сташков.

Предполагаемый прогноз доходов от будущего отеля, сделанный краевыми властями, отельер оценивает слишком оптимистичным, однако указывает на отсутствие эскизного проекта. «Непонятно, какие будут номера, сколько их в результате получится. Эскизное проектирование отеля закончитсяк концу I квартала 2020 года, тогда будет понятно, какой продукт выйдет. А без понимания продукта делать финансовую модель очень странно. Конечный продукт — пока загадка. Легкое ощущение кота в мешке все-таки присутствует»,— отметил Сергей Сташков.

Источник в кабмине сообщил „Ъ-Прикамье“, что проект и стоимость будущего отеля определится в результате переговоров с новым оператором. «Мы для этого сначала отбираем оператора, чтобы тот сказал нам, сколько номеров нужно сделать, какой холл построить. ПСД будем готовить исходя из задания отельера»,— уточнил собеседник.

Предполагается, что отель будет реконструирован за счет КРПК. В корпорации вчера на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.

Источник в кабмине подтвердил эти сведения. При этом он отметил: «Конкурсная документация предполагает то, что победителем будет та компания, кто даст ниже ставку за управление и больше затрат возьмет на себя в рамках бюджета предоткрытия».

Владелец отеля «New Star» Александр Полев заявил, что для гостиницы расположение бывшего здания ВВКИУ интересное, однако сама постройка старая и в нем «нельзя работать». «За такие деньги, получается, надо снести постройку. Это старое здание, деревянные перекрытия — его не привести в соответствие с существующими пожарными и строительными нормами,— считает господин Полев. Здание невозможно эксплуатировать, поэтому его надо снести и построить заново». По словам владельца «New Star», строительство новой гостиницы на этом месте сегодня обойдется в 100 тыс. руб. за 1 кв. м плюс средства на снос. Александр Полев предполагает, что желающих управлять гостиницей в здании ВВКИУ не найдется. Эксперт добавляет, что за начальную цену контракта в 669,9 млн руб. можно купить два готовых, уже работающих отеля. По мнению господина Полева, город не испытывает нехватки отелей, существующие в городе гостиницы заполнены только на 40%.

Евгения Ахмедова