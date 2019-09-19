Дорожные ведомства Перми будут реорганизованы с 1 октября

Департамент дорог и транспорта (ДДиТ) Перми будет реорганизован с 1 октября, сообщил на прямой линии в Instagram мэр Перми Дмитрий Самойлов. Согласно плану мэрии, отдел дорог ДДиТ перейдет на работу в управление внешнего благоустройства, которое, в свою очередь, реорганизуется в департамент дорог и благоустройства. Транспортное ведомство теперь станет департаментом дорог.

Напомним, реорганизация ведомств стала следствием административной реформы, когда в конце 2018 года кураторство над транспортной отраслью перешло от «дорожного» вице-мэра Анатолия Дашкевича к «социальному» вице-мэру Людмиле Гаджиевой. Сейчас дорожный блок в ДДиТ будет сосредоточен в руках господина Дашкевича.