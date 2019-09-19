От лампочки в подъезде до стратегии развития города

Вчера, 18 сентября, в Мариинском дворце состоялась инаугурация губернатора Санкт-Петербурга. Присягу принес победивший на выборах экс-врио губернатора Александр Беглов. На мероприятии присутствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая снова станет представителем Петербурга от исполнительной власти в верхней палате российского парламента. Кроме нее на церемонию прибыли губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава следственного комитета России Александр Бастрыкин, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, а также почти все депутаты ЗакСа и представители правительства. День завершился торжественным приемом по случаю вступления господина Беглова в должность в Таврическом дворце.

Вчерашнее заседание петербургского парламента было назначено на 10 часов утра. В повестке был всего один вопрос: проведение инаугурации. За ее утверждение проголосовали 45 депутатов. Двое — Максим Резник из «Партии Роста» и Борис Вишневский из «Яблока» — выступили против. Также был один воздержавшийся, но кто это, пока неизвестно.

Церемония стартовала с официального объявления о прибытии в Большой зал Мариинского дворца спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана и председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. После этого знаменная группа внесла флаги России и Петербурга, доставленные из Смольного.

Первым взял слово председатель Петербургского избиркома Виктор Миненко (большая часть СПбИК на мероприятие приглашена не была). Он заявил, что «избирательная кампания была достойна имени великого города». Господин Миненко неоднократно напомнил собравшимся, что «выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга — губернатора Санкт-Петербурга прошли 8 сентября 2019 года», а 11 сентября комиссия признала их состоявшимися и действительными. Участие в них приняли 1 147 045 человек (30,07% от общего числа граждан, имеющих право голоса). Свою речь он закончил вручением господину Беглову заверенной копии решения петербургской избирательной комиссии о результатах губернаторских выборов.

За ним на трибуну поднялся победивший кандидат Александр Беглов и принес присягу, запнувшись всего единожды. После этого председатель ЗакСа Вячеслав Макаров надел на него нагрудный знак (или «цепь губернатора», как позже в своей речи назвала этот символ Валентина Матвиенко). После данного ритуала спикер объявил, что с этого момента Александр Беглов официально вступил в должность.

После исполнения гимна Петербурга слово было предоставлено Александру Гуцану. «Вы хорошо знаете особенности и проблемы, которые волнуют петербуржцев,— сказал он, обращаясь к новоиспеченному губернатору.— Наиболее амбициозные миссии вы обозначили в своей программе». Далее выступили летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Российской Федерации Сергей Крикалев и председатель Совета Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

За ними на трибуне появился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который отметил, что нет положения хуже губернаторского. «Губернатор отвечает за все, начиная от негорящей лампочки в подъезде и заканчивая стратегией развития своего города»,— заявил он в своем напутствии. Господин Дрозденко также отдельно отметил, отраженное в предвыборной программе коллеги развитие агломерации.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, который сменил у микрофона главу Ленобласти, поздравил Александра Беглова со вступлением в должность от имени всех депутатов парламента и пообещал стопроцентную поддержку. Максим Резник и Борис Вишневский, которые могли бы ему возразить, на церемонии инаугурации отсутствовали. Также спикер выразил признательность находившемуся в зале экс-губернатору Георгию Полтавченко за «годы плодотворной работы».

За оказанную ему честь и вмененную ответственность Александр Беглов поблагодарил уважаемых почетных граждан, дорогих ленинградцев и петербуржцев и уважаемых гостей. По окончании речи он официально объявил, что представителем Петербурга в Совете Федерации от исполнительной власти назначает Валентину Матвиенко.

В своей ответной речи она напомнила губернатору о круглосуточной ответственности за все, что происходит в городе, пообещав со своей стороны «привлекать федеральные возможности, ресурсы… соблазнять новых инвесторов и развивать международное сотрудничество». Затем вновь прозвучал гимн Петербурга, и церемония была завершена.

Торжественный прием по случаю вхождения на губернаторское кресло Александра Беглова прошел вечером 18 сентября в Таврическом дворце, попасть туда можно было только по спецприглашениям.

Незадолго до начала мероприятия у места торжества в одиночный пикет встал активист Семен Ткачук, сообщает канал в мессенджере Telegram «Агит Россия». Через несколько минут его задержали. Он простоял с плакатом «Фальсификат» не более минуты.

Избранный губернатор начал речь со слов «Добрый вечер, победители!». «Самое главное — мы отстояли наш город. Все эти месяцы я ощущал вашу поддержку. Мы сделали повестку дня для страны… мы вернулись в федеральную повестку. Наша задача — оправдать доверие горожан и претворить все составленные программы в жизнь»,— заявил господин Беглов, после чего последовали аплодисменты. Приветственную речь он завершил тостом «за наш любимый город, за город Ленинград, за город Петроград, за город Санкт-Петербург».

В число приглашенных на это мероприятие вошли актер Михаил Боярский, художник Никас Сафронов, глава банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев, совладельцы группы компаний «Илим» Михаил и Борис Зингаревичи, основной владелец группы ЛСР Андрей Молчанов, собственник группы RBI Эдуард Тиктинский, экс-губернатор города Георгий Полтавченко и экс-кандидат Михаил Амосов, а также лидеры религиозных конфессий Петербурга и прочие высокопоставленные гости.

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Олег Дилимбетов