«Роснефть» вложит в развитие сети газовых заправок в Башкирии 2,2 млрд рублей

Дочерняя структура «Роснефти» — ООО «РН газотопливная компания» намерена развернуть в Башкирии сеть газовых заправок, направив на эти цели 2,2 млрд руб. Проект обсуждался на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает его пресс-служба. Первый этап предусматривает открытие четырех таких заправок, в перспективе их планируется более десяти в 13 муниципалитетах, включая Уфу, Нефтекамск, Дюртюли, Бирск, Янаул. Площадки для размещения АГНКС подбираются.

Власти Башкирии готовы предоставить проекту статус приоритетного и оказать содействие в подборе земельных участков.

У «Башнефти», входящей в «Роснефть», есть сеть заправок со сжиженным углеводородным газом. Розничная сеть АНК в насчитывает более 540 собственных АЗС в 15 регионах.

Ирина Самойлова