Министров приблизят к высоким технологиям

Правительство Ульяновской области через два года может быть перебазировано в полном составе в региональную Технологическую долину, на территорию создаваемого Технокапуса. Такие планы сейчас по инициативе губернатора региона Сергея Морозова прорабатываются подведомственными организациями. По мнению господина Морозова, «от этого выиграют все стороны» и Технокампус окажет положительное влияние на чиновников. В УК «Технокампус» считают, что концентрация облправительства в одном месте обеспечит новый уровень в скорости и качестве принятия решений. Эксперты отмечают, что эффективность власти зависит не от места расположения, а от компетентности и мотивированности чиновников, и при современном уровне информационных технологий расположение не имеет значения.

В конце минувшей недели, на встрече с руководством группы компаний «Волга-Днепр» по вопросам ее участия в региональном проекте «Технокампус 2.0», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что намерен переместить правительство региона из центра города в Технокампус. «У меня есть огромное желание переселить правительство из здания на главной площади города на территорию Технокампуса. Впервые правительство будущего Ульяновской области будет находиться в этой экосреде инноваторов, студентов, предпринимателей»,— сказал губернатор.

Напомним, проект «Технокампус 2.0» (ульяновская Технологическая долина) был презентован три года назад назад. Это объединение на единой территории, фактически под одной крышей, образования, науки и производства — студентов, ученых, экспериментаторов, технологических предпринимателей (стартаперов) и производственников, обеспечение плотных взаимо­связей между ними для достижения синергетического эффекта. «Студенты, специалисты, ученые, стартаперы, руководители компаний должны жить и работать в единой экосистеме, в режиме постоянного пере­опыления идей»,— считает инициатор проекта, член консультативного совета «Технокампуса 2.0.» Андрей Редькин. Согласно проекту, Технокампус расположится в индустриальном парке «Заволжье», он займет территорию около 70 гектаров.

Сергей Морозов считает, что от перебазирования облправительства «выиграют все стороны», при этом Технокампус окажет положительное влияние на деятельность чиновников: «Все будут достаточно быстро обсуждать и принимать соответствующие решения». Здания, занимаемые облправительством, по мнению губернатора, «можно будет передать учреждениям культуры».

Гендиректор ООО «Управляющая компания „Технокампус“» (51% — региональное АНО «Агентство технологического развития» и 49% — АО «Корпорация развития Ульяновской области») Вадим Павлов пояснил „Ъ“, что УК «уже начала проработку этого решения губернатора». Предполагается, что первая очередь зданий проекта (35 тыс. кв. метров) будет построена уже к концу 2021 года, после чего будет возможно и перебазирование облправительства. Сколько из этих площадей может быть отдано власти, пока неизвестно, «все зависит от того, какие площади могут остаться относительно свободными после размещения основных участников», но в первую очередь «рассматривается вариант размещения всего областного правительства».

Заметим, сегодня правительство региона занимает около 20 тыс. кв. метров различных площадей (около 30 отдельных зданий и помещений), среди них — арендуемые. В сумме на аренду зданий и помещений вместе с содержанием и коммунальными услугами тратится около 50 млн руб. в год. Впрочем, на совещании по проекту «Технокампус 2.0» господин Морозов напомнил о планах реформирования облправительства (о чем уже сообщал „Ъ“), реализация которых должна привести к сокращению как численности, так и количества подразделений.

На каких условиях планируется передавать площади, пока также неизвестно — рассматриваются варианты как продажи недвижимости или участия региона в строительстве, так и аренды имущества, «будет выбираться оптимальный». Руководитель Технокампуса уверен, что идея губернатора будет иметь положительный эффект, поскольку «высокая плотность коммуникаций создает условия быстрого решения всех вопросов», в то же время не станет помехой для остальных участников Технокампуса, «наоборот, обеспечит им экономный по времени доступ к подразделениям правительства, которое сконцентрировано в одном месте». «Власть — это один из ключевых элементов формирования благоприятной деловой среды, в нашей стране доля государства в экономике велика, и концентрация ее органов в одном месте может дать большой положительный эффект. Это эксперимент, который, надеюсь, будет успешным»,— сказал господин Павлов.

С ним в целом соглашается и господин Редькин, отмечающий, что перебазирование облправительства в Технокампус может стать «дополнительной частью экосистемы, и это может стать фактором притяжения» для новых потенциальных участников Технокампуса. По мнению инициатора проекта, это может быть интересный эксперимент, но пока трудно прогнозировать. «Я не знаком с подобным опытом в мире. Такие системы требуют тонкой настройки, и какой окажется роль органов власти, надо еще анализировать»,— сказал Андрей ­Редькин.

Напомним, в 2016 году правительство региона уже планировало перевести все свои подразделения в одно место — в административное здание ООО «УАЗ», однако в конечном итоге от этих планов ­отказалось.

Завкафедрой «Экономический анализ и госуправление» госуниверситета, доктор экономических наук Анатолий Лапин не уверен в эффективности перебазирования облправительства. По его мнению, это приведет к новым сложностям с транспортной доступностью, тем более что основная концентрация экономических субъектов — на правом берегу Ульяновска, где находятся три района города из четырех. По его словам, в мире использовались методы концентрации органов власти в одном месте, но это делалось, когда надо было поднять депрессивный город или регион, где вслед за властью начинали концентрироваться и экономические субъекты. «Но здесь другая ситуация. И разрозненность по разным зданиям в век развитых информационных технологий не имеет никакого значения, можно быть в процессе, находясь в любой точке мира. Главное — не где они сидят, а что это за люди, насколько они компетентны и насколько мотивированы»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск