Becar ностальгирует по общежитию

Компания Becar создаст коливинг площадью 55 тыс. кв. м в составе своего гостиничного проекта в Московском районе Петербурга. Аналогичный формат, предполагающий совместное проживание, распространен за рубежом, но практически не представлен в России. В компании утверждают, что это будет крупнейший в мире коливинг номерным фондом не менее 1,5 тыс. юнитов. Эксперты называют масштаб проекта избыточным, учитывая, что компания планирует открыть рядом гостиницу и апарт-отель.

Becar откроет коливинг с номерным фондом не менее 1,5 тыс. юнитов, который станет частью гостиничного комплекса на улице Орджоникидзе, 44. Это новый формат совместного проживания, в котором жилые пространства объединены с общественными, пояснил представитель компании. Площадь коливинга составит 55 тыс. кв. м, из них около 9 тыс. кв. м будет отведено под общественную функцию. Отличительной чертой такого формата является «вовлеченность арендаторов в совместную социальную, профессиональную и личную жизнь: совместное питание, работу, проведение праздников и мероприятий, совместное использование части имущества», рассказывают в Becar. Речь идет о крупнейшем коливинге в мире, утверждают в компании, указывая, что средний объем номерного фонда в крупных проектах составляет 194 единицы.

Управлять объектом Becar планирует самостоятельно. Классические коливинги предусматривают такие сервисы, как прачечные, спа-зоны, фитнес, коворкинги и переговорные, библиотеки и концертные площадки, игровые зоны, перечисляют в компании. Проект будет ориентирован на частных и институциональных инвесторов. Обеспечить доходность собственникам позволит планомерно растущая загрузка комплекса, для его резидентов будут разработаны специальные событийные программы, говорят в Becar Минимальный срок размещения гостя составит не менее семи дней, ориентировочная стоимость месячной аренды — 35,9 тыс. рублей. По словам представителя Becar в Петербурге и Москве, есть несколько подобных проектов, но они не отвечают качественным характеристикам этого формата. Проект задуман как сетевой, и в дальнейшем будет тиражирован, подчеркивает он.

Общая площадь возводимого Becar гостиничного комплекса составит около 120 тыс кв. м., под коливинг в нем будет отведено три корпуса из пяти. Помимо этого в состав объекта также войдут гостиница Ramada Encore (бренд Wyndham Hotels & Resorts) и отель Vertical. Их ввод запланирован на 2022 и 2023 год соответственно. Строительство всего комплекса завершится до 2025 года, его стоимость оценивается в 8 млрд рублей.

Локация объекта привлекательна для подобного проекта, но при этом его масштаб необоснован, считает генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. Коливинг с таким количеством юнитов плюс апарт-отель и гостиница не будут обеспечены спросом, предупреждает он. Объем номерного фонда избыточен, соглашается директор по развитию гостиничного направления Rusland SP Людмила Фролова. По ее словам, проект имеет достаточно высокие коммерческие риски из-за специфики планировок юнитов (несколько спален с единой кухонной и прочими общими зонами). Если распродавать инвесторам целые юниты, то это будет стоить достаточно дорого, а при продаже спален не очень понятно, кто приобретет общие зоны в юните, рассуждает она.

Согласно подсчетам Becar, за последние два года рынок коливингов вырос в пять раз — до 957 проектов, большинство которых является сетевыми. Основными центрами развития этого формата являются крупные города с населением свыше 5 млн человек, где сосредоточено 32% коливингов. К числу крупнейших в мире коливингов в компании относят You+ и Harbour Apartments в Китае, The Student Hotel и The Collective Old Oak в Великобритании, Common и WeLive в США.

