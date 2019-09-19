Краснодарский «Блокнот» не включился в реестр

Власти Кубани не смогли добиться включения интернет-издания «Блокнот Краснодар» в реестр недобросовестных поставщиков по государственным контрактам. В 2018 году краевой Департамент информационной политики заключил с этим СМИ договор о размещении на его сайте материалов о социально-экономическом развитии региона с условием обеспечить не менее 60 тыс. просмотров в сутки. На деле трафик оказался ниже, и чиновники обратились с жалобой в УФАС. Однако надзорный орган не признал недобор трафика серьезным нарушением и отказался признать «Блокнот Краснодар» недобросовестным поставщиком. После этого власти обратились в суд, который также не нашел оснований для применения такой меры наказания в отношении СМИ.



В Краснодаре вступило в силу решение арбитражного суда по иску краевого Департамента информационной политики к управлению Федеральной антимонопольной службы по региону с требованием обязать ведомство включить интернет-издание «Блокнот Краснодар» в реестр недобросовестных поставщиков. Суд не нашел оснований для наказания СМИ. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Претензии чиновников к ООО «Блокнот Краснодар» связаны с исполнением госконтракта на размещение информационных материалов о социально-экономическом развитии Краснодарского края. Контракт на 197,5 тыс. руб. был заключен департаментом с «Блокнотом» в мае 2018 года. По условиям контракта среднесуточное количество уникальных посетителей сайта этого СМИ должно было составлять не менее 30 тыс., количество просмотров — не менее 60 тыс. в сутки по счетчику liveInternet.ru. Однако трафик оказался ниже. Власти несколько раз указывали «Блокноту» на нарушение условий договора, затем взыскали с него штраф, а в феврале 2019 года досрочно расторгли контракт и обратились в УФАС с жалобой на исполнителя госзакупки.

При рассмотрении жалобы надзорным органом руководство ООО «Блокнот Краснодар» пояснило, что на момент подписания соглашения с департаментом требуемые показатели трафика у сайта имелись. При этом материалы заказчика на сайте публиковались в нужном количестве. В итоге УФАС не признало недобор трафика достаточным основанием для включения СМИ в реестр недобросовестных поставщиков услуг. «Трафик — величина непостоянная, она зависит от количества просмотров и посетителей, исполнить условия контракта в полном объеме не представляется возможным в связи с падением показателей»,— говорится в решении управления ФАС, с которым согласился суд.

По мнению суда, включение компании в реестр недобросовестных поставщиков является крайней мерой, применяемой к злостным нарушителям условий контрактов, при этом в деле нет доказательств того, что «Блокнот Краснодар» намеренно уклонялся от исполнения обязательств, причинил вред заказчику и нарушил его права. Получить комментарий руководства ООО «Блокнот Краснодар» не удалось: телефон компании, указанный в базе данных Kartoteka.ru, не отвечал. Запрос “Ъ-Юг” в пресс-службу администрации в среду остался без ответа.

ООО «Блокнот Краснодар» зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, учредитель — Мария Пахолокова (также является учредителем ООО «Блокнот Волгодонск», «Блокнот Медиа», «Блокнот Плюс» и других).

По мнению управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Валерия Зинченко, отказав департаменту, суд поступил правильно. «Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является существенное нарушение условий договора, но департамент не смог доказать это ни в ФАС, ни в суде,— отметил юрист.— То, что поставщик не смог обеспечить необходимое количество просмотров, вовсе не говорит, что услуга не была оказана должным образом. Быть может, контент показался аудитории неинтересным»,— считает эксперт “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар