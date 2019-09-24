ТОР подтянули инвесторов

С тех пор как начал действовать режим территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивостока (СПВ), прошло пять лет, за это время в два десятка созданных зон и СПВ было привлечено инвестиций на 440 млрд руб. Эти режимы дают преимущество по налоговым льготам по сравнению с другими крупными зонами в Азии, однако на Дальнем Востоке инвесторы по-прежнему сталкиваются с нехваткой инфраструктуры и дефицитом кадров.

Территории опережающего социально-экономического развития появились после принятия соответствующего закона в 2014 году. Первые зоны начали функционировать в 2015 году, тогда же, в сентябре, прошел и первый Восточный экономический форум, на котором новые льготы были представлены российским и зарубежным инвесторам. Всего на Дальнем Востоке было образовано 18 ТОР, в нынешнем году появились еще две зоны — «Забайкалье» и «Бурятия», после того как два одноименных региона вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Более того, предполагается, что новые ТОР будут открываться и на территории моногородов в этих регионах.

Параллельно с 2015 года действует и режим свободного порта Владивосток, который теперь распространен на 22 муниципалитета пяти регионов РФ, включая все ключевые порты юга Дальнего Востока: от Зарубино до Находки, а также международный аэропорт Владивосток и портовые зоны в других регионах (включая Камчатку, Сахалин, Чукотку, Ванино в Хабаровском крае). Здесь помимо налоговых льгот инвесторы получили возможность привлекать иностранную рабочую силу без ограничений по квотам, а также применять процедуру свободной таможенной зоны, то есть ввозить товары без уплаты пошлин при условии их переработки и экспорта.

По данным Минвостокразвития, на особых территориях работают 236 компаний, инвестировавших 440 млрд руб., из которых 345 млрд руб. пришлось на ТОР и 95 млрд руб.— на режим свободного порта. В ТОР уже реализовано 95 проектов, в СПВ — 141, при этом в ТОР создано 19,5 тыс. рабочих мест, в СПВ — 10,1 тыс. Суммарный объем заявленных инвестиций компаний, зарегистрировавших свои проекты, гораздо выше — 3,2 трлн руб. С 2013 года на Дальний Восток удалось привлечь более 600 млрд руб. частных инвестиций, из которых 80% — российские, сообщил на прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме вице-премьер Юрий Трутнев. Также теперь на долю Дальнего Востока приходится больше четверти прямых иностранных инвестиций в РФ, хотя пять лет назад этот показатель составлял 2%.

Впрочем, помимо привлечения новых инвестиций непосредственно резидентами зон важной целью запуска особых режимов должно было стать и улучшение инвестклимата в регионах округа. По данным национального рейтинга, составляемого четверкой деловых объединений (РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России») и Агентством стратегических инициатив (АСИ), ни один из регионов, где действуют ТОР и СПВ, пока не входит в двадцатку лучших по состоянию инвестклимата (баллы выставляются по четырем блокам: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства). Однако Якутия за год показала максимальный рост показателей, поднявшись с 52-го на 22-е место, а Камчатка в последней версии рейтинга заняла 28-е место (два года назад она была 66-й), Сахалин год назад тоже совершил резкий скачок — с 79-го на 37-е место. Амурская область в этом году поднялась с 37-го на 35-е место (для сравнения: в 2015 году регион занимал 78-ю строчку), Приморский край — с 76-го до 55-го места. Но Хабаровский край остается лишь на 73-й позиции из 81.

ТОР по месту регистрации

Наибольшая концентрация ТОР и зарегистрированных в них резидентов — в Приморском крае. Сейчас в регионе четыре такие зоны. В ТОР «Нефтехимический» предполагается создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив «Евро-5», объем заявленных инвестиций — 660 млрд руб. В ТОР «Большой камень» помимо строящейся верфи «Звезда» зарегистрирован и ряд частных инвесторов с проектами по переработке рыбы, производству стройматериалов и металлических изделий (суммарно на 214 млрд руб.). Еще больше проектов в ТОР «Надеждинская», и, хотя заявленный объем инвестиций одной компании составляет в среднем лишь несколько десятков миллионов рублей, их совокупный объем оценен в 32 млрд руб. В основном это компании, задействованные в логистике, деревообработке, производстве стройматериалов, но есть и проект по сборке двигателей для автомобилей Mazda. Наконец, четвертый ТОР «Михайловский» ориентирован на агропроекты (объем инвестиций — 72 млрд руб.).

В Хабаровском крае самыми крупными являются ТОР «Комсомольск», где основные инвестиции планируется направить на модернизацию промышленных предприятий и лесопереработку, а также создание круглогодичного горнолыжного комплекса «Холдоми» (36,7 млрд руб.). В ТОР «Хабаровск» заявленный объем инвестиций — 21,7 млрд руб., здесь проекты самые разные: от завода по производству молочной продукции до сортировки мусора.

Почти все ТОР располагаются не на одной площадке, а на разных участках, в некоторых случаях находящихся на значительном расстоянии друг от друга. Это объясняется готовностью властей пойти навстречу инвесторам и распространить действие льгот на площадки, где планируется реализовать проект. Так, ТОР «Амуро-Хинганская» была учреждена в связи со строительством крупного завода по переработке сои (7,9 млрд руб. при общем объеме вложений в зоне в 13,4 млрд руб.), а ТОР «Приамурская» — ради проекта по строительству завода по переработке нефти и производству нефтепродуктов (заявленный объем инвестиций — 124,6 млрд руб., из которых 123 млрд руб. приходится на ООО «Амурская энергетическая компания»), но пока здесь построен лишь комплекс для хранения пестицидов.

В ТОР «Белогорск» основной инвестпроект — строительство завода по производству рафинированных масел и жиров (маслоэкстракционный завод «Амурский») на 4,4 млрд руб. из 4,7 млрд руб. на всю зону. А ТОР «Курилы» открыта под создание рыбоперерабатывающего комплекса «Островной» на острове «Шикотан». В ТОР «Южная Якутия» якорными стали сразу два проекта — горнообогатительные комбинаты «Иглинский» и «Денисовский» (суммарные инвестиции — 110 млрд руб.). В ТОР «Канаглассы», расположенной рядом с Якутском, заявлен один из самых крупных проектов с участием японских инвесторов — строительство теплиц для выращивания овощей.

Крупнейшей по объему заявленных инвестиций остается ТОР «Свободный», где ООО «Газпром переработка Благовещенск» планирует вложить 948,5 млрд руб. в комплексный проект строительства газоперерабатывающего завода. Пока в проект вложено 42,7 млрд руб. Лидером же по числу проектов можно считать ТОР «Камчатка», где уже создано 340 рабочих мест и реализовано инвестиций на 4,1 млрд руб. (при заявленном объеме 36 млрд руб.).

Режимы конкурируют за инвесторов

Условия, предлагаемые инвесторам на дальневосточных территориях опережающего развития, выгоднее, чем в особых экономических зонах как в России, так и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. По налогу на прибыль в ТОР и СПВ применяется нулевая ставка в течение первых пяти лет, 12% — в последующие пять лет (льгота по региональной части налога устанавливается субъектом РФ). При этом сейчас рассматривается предложение Минвостокразвития о введении единой ставки 7% на весь срок реализации проекта. На пять лет обнулены также налоги на землю и имущество (в следующие пять лет ставка составляет 2,2%). А ставка единого социального налога снижена с 30% до 7,6%.

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Для сравнения: по данным мониторинга Минвостокразвития, в Китае в зоне Танцзинь предусмотрен возврат до 40–95% уплаченного корпоративного налога (при этом его ставка составляет 25%), ставка по страховым взносам составляет 47%. Стоимость электроэнергии также выше, чем на Дальнем Востоке: 8,7 руб. за 1 кВт•ч против 5,3 руб. за 1 кВт•ч в РФ, а водоснабжение и газоснабжение в российских регионах существенно дешевле, чем в Китае, Южной Корее и Малайзии. В зоне «Инчхон» в Южной Корее в текущем году была отменена льгота по налогу на прибыль, ставка по страховым взносам составляет 8,7%. В зоне «Искандер» в Малайзии ставка по страховым взносам составляет 12%, но льгота по налогу на прибыль отменяется в 2020 году.

Однако в азиатских зонах у инвесторов есть доступ к логистическим сервисам. По словам инвесторов, для Дальнего Востока важной проблемой остается недоразвитость как социальной, так и транспортной инфраструктуры. При этом у инвесторов лишь в нынешнем году появилась возможность строить инфраструктуру самостоятельно, а затем получать компенсацию (ранее все проекты должна была финансировать Корпорация по развитию Дальнего Востока).

Также после реализации проекта у инвесторов возникает проблема с привлечением рабочей силы, признал на ВЭФ первый заместитель главы Минвостокразвития Сергей Тырцев. Они имеют возможность привлекать мигрантов, однако не хватает школ, детских садов, медучреждений. На их строительство выделена госсубсидия в размере 95 млрд руб., но освоено пока лишь 8,7 млрд руб.

По оценке рейтингового агентства АКРА, бюджетные средства остаются основным источником инвестиций на Дальнем Востоке. В промышленно неразвитых регионах округа они достигают половины общего объема, при этом уровень подушевых инвестиций отстает от общероссийского. Исключение — Сахалин (75% всех прямых иностранных инвестиций в Дальневосточный округ), Магаданская область, Якутия и Чукотка: там при небольшом населении реализуются проекты по добыче полезных ископаемых.

В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» отмечают, что проекты с иностранным участием в режимах ТОР и свободного порта запускаются медленно, пока в ТОР из заявленного 31 проекта работают только 7 (с инвестициями в размере 7 млрд руб.), в СПВ из 51 проекта заработали 10 (1,2 млрд руб.).

Татьяна Едовина