Прокурор требует уволить главу ветслужбы Иркутской области из-за утраты доверия

Прокуратура Иркутской области направила в суд иск, потребовав от губернатора Сергея Левченко увольнения главного государственного ветеринарного инспектора региона Бориса Балыбердина из-за утраты доверия, сообщает пресс-служба ведомства. Областная прокуратура установила, что Борис Балыбердин ранее трудоустроил свою жену, двух дочерей и сына в Иркутскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных и Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных. Таким образом, по мнению ведомства, чиновник не выполнил требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на службе, связанного с работой близких родственников в этих учреждениях. В конце июня президиум комиссии по противодействию коррупции в Иркутской области рекомендовал Сергею Левченко уволить этого чиновника, однако тому был объявлен лишь выговор. Господин Балыбердин стал начальником Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных в 1999 году. В январе 2004 года назначен начальником регионального управления ветеринарии, в январе 2007 года — руководителем службы ветеринарии и главным государственным ветеринарным инспектором региона.

Юлия Сасевич