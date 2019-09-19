Два активных участника протестов в Улан-Удэ получили по десять суток ареста

Вчера Советский районный суд Улан-Удэ арестовал блогера Дмитрия Баирова, который был одним из активных участников акций протеста, продолжавшихся несколько дней на площади Советов после подведения итогов выборов мэра столицы Бурятии, на 10 дней. Господин Баиров был задержан 17 сентября на выходе из изолятора временного содержания, где отбывал пятидневный арест за организацию несанкционированного митинга. На этот раз активиста судили по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ в связи с задолженностью по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери в сумме 1,1 млн руб. Также аресту подвергся еще один активный участник протестов в Улан-Удэ бывший руководитель местного штаба Алексея Навального Петр Дондуков. Его признали виновным в организации несанкционированного митинга.

«Посредством прямого эфира через канал „Ютуб“ осуществил оповещение возможных участников, призывал граждан прибыть на площадь Советов. Собрал на площади Советов около 100 граждан»,— говорится в материалах суда. Суд установил, что господин Дондуков нарушил законодательство о собраниях, митингах. По сообщениям телеграм-каналов, он был задержан вчера у здания изолятора временного содержания, куда прибыл встречать господина Баирова.

В воскресенье на два месяца был арестован еще один участник массовых протестов Дмитрий Хараев, которого СУ СКР по Республике Бурятия подозревает в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Следствие полагает, что 12 сентября 2019 года господин Хараев, являясь участником несанкционированного митинга, распылил в лицо сотрудника Росгвардии газовый баллончик, когда силовики потребовали от протестующих покинуть автобус, в котором те находились. Кроме того, за участие в протестах депутату народного хурала от КПРФ Баиру Цыренову суд назначил штраф в 15 тыс. руб.

Напомним, с 9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ продолжалась массовая протестная акция. Ее участники требовали перевыборов мэра Улан-Удэ, не соглашаясь с официальными результатами голосования, согласно которым самовыдвиженец временно исполняющий обязанности главы городской администрации Игорь Шутенков выиграл у первого секретаря республиканского комитета КПРФ сенатора Вячеслава Мархаева. В ночь на 12 сентября силовики захватили 17 протестующих, ночевавших в автобусе, и акция прекратилась.

Екатерина Еременко