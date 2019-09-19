Безмэрное внимание Иркутску

Вчера ЗС Иркутской области приняло закон о введении института сити-менеджера в Иркутске. Теперь глава областного центра будет определяться конкурсной комиссией, наполовину состоящей из представителей губернатора, а не депутатами гордумы из своего числа. Напомним, первое чтение законопроект прошел в апреле. Он был предложен депутатами от КПРФ и ЛДПР в качестве альтернативного законодательной инициативе губернатора коммуниста Сергея Левченко по возврату прямых выборов мэра. Вчера на сессии несколько коммунистов выступили против законопроекта и потребовали поименного голосования. Эксперт считает, что сити-менеджера в Иркутске смогут назначить только через полгода, когда истекут полномочия действующего мэра Дмитрия Бердникова.

На сессию, где предстояло рассмотреть законопроект о введении института сити-менеджера в Иркутске, после перерыва депутаты собирались неохотно. Долго не было кворума, а затем ждали завершения комитета ЗС по здравоохранению и социальной защите, собравшегося в перерыве для обсуждения вопросов, никак не связанных с моделью управления Иркутском. В итоге заседание началось на полчаса позже.

«Поправок к законопроекту не поступило, решение комитета — принять его во втором и окончательном чтении и направить губернатору для обнародования»,— доложил депутатам председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и МСУ Виктор Побойкин.

Напомним, в 2010 году на всенародных выборах мэра Иркутска при поддержке КПРФ победил Виктор Кондрашов. Весной 2015 года, после изменения системы избрания градоначальника, депутаты гордумы выбрали главой Иркутска из своего состава сына советника генпрокурора РФ Альбины Ковалевой Дмитрия Бердникова.

Накануне новых выборов в гордуму господин Бердников находился в конфликтных отношениях с реготделением «Единой России». Его сторонники (около 40 человек) массово снялись с партийных праймериз и пошли самовыдвиженцами. Сам господин Бердников в итоге был выдвинут «Единой Россией». По оценке экспертов, в думу прошло не более 11 его сторонников, включая его самого, что составляет менее трети депутатского корпуса.

На сессии в первую очередь возник вопрос о сроках полномочий действующего мэра. Дмитрий Бердников в течение пяти дней с момента уведомления о получении мандата народного избранника должен известить избирком о сложении полномочий мэра либо об отказе от депутатского кресла. О том, получил ли он уведомление, передал ли заявление в комиссию, ничего неизвестно. «Юрист Сергей Шишкин недавно выступил с заявлением о сроках полномочий действующего мэра Иркутска в случае, если он не возьмет мандат депутата. Он утверждает, что срок его полномочий должен закончиться 23 сентября. Этот вопрос как-то исследовался юристами ЗС?» — спросил депутат от КПРФ Антон Романов. «Комментарий не читал и не готов говорить на эту тему»,— ответил сотрудник правового управления ЗС. Против законопроекта о сити-менеджере выступили депутаты Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Александр Битаров («Гражданская платформа»). «То прямые, то непрямые, то из состава депутатов, то еще как-то. Сегодня люди выбирали депутатов, зная, что те изберут мэра. И мы теперь обманываем и избирателей, и депутатов, вызываем у иркутян агрессию»,— возмутился господин Битаров. «Под давлением избрали мэром совершенно случайного человека. И теперь мы снова обманываем население, предлагая ему какую-то новую схему»,— подхватил господин Романов. Он заявил, что вместе с еще четырьмя депутатами от КПРФ (Сергеем Бренюком, Ильей и Павлом Сумароковыми, Евгением Сарсенбаевым) и госпожой Егоровой подписался под обращением за поименное голосование по законопроекту о сити-менеджере. «Должно быть 11 депутатов»,— осадил его спикер ЗС единоросс Сергей Сокол. Господин Романов тут же обратился к депутатам с просьбой поддержать это обращение. «Не вижу леса рук»,— съязвил господин Сокол и быстро поставил вопрос по законопроекту на голосование. В итоге 26 депутатов его поддержали (для принятия решения необходимо 23 голоса), 10 человек были против.

«П. 2 ст. 35 Устава Иркутска четко говорит, что мэр избирается сроком на пять лет, а не на срок полномочий думы, значит, Дмитрий Бердников может руководить городом до марта 2020 года»,— сказал „Ъ“ иркутский политолог Юрий Пронин. Он считает, что господин Бердников откажется от мандата депутата и оставшееся время посвятит возвращению прямых выборов мэра.

Екатерина Еременко