Воронежская прокуратура распустила состоящий из сотрудников ФСИН совет колонии

Прокуратура Воронежской области посчитала незаконным попечительский совет при исправительной колонии №3 в Перелешино Панинского района, сообщили в ведомстве. Там отметили, что в состав совета в августе приказом начальника колонии Сергея Жигульского «в числе прочих лиц» были включены он сам, его заместитель и начальник отдела по воспитательной работе с осужденными. При этом руководитель ИК был утвержден председателем совета.

Согласно законодательству, отметили в прокуратуре, в состав попечительского совета могут входить представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций любых организационно-правовых форм, общественных объединений, граждане. Однако должностные лица исправительного учреждения не имеют право работать в этом органе, который выполняет «функцию общественного контроля за обеспечением прав, свобод и законных интересов осужденных». После протеста правоохранителей был сформирован новый совет, добавили в прокуратуре.

Владимир Зоркий