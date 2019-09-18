Юнкера обвинили в публичном пьянстве

Мэры двух бельгийских городов потребовали, чтобы председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер принес официальные извинения за слова, сказанные им в недавнем интервью изданию De Tijd. В нем господин Юнкер в числе прочего высказал сожаление по поводу того, что в бельгийских городах, расположенных на побережье, нетерпимо относятся к людям, говорящим на французском языке.

«За те 30 лет, что я бываю на бельгийском побережье, я заметил, что терпимости становится все меньше. 30 лет назад я заходил там в мясной магазин, в булочную и спокойно делал заказ на французском языке. Сегодня это не проходит. Поэтому я говорю на немецком — немецкий они принимают. Бельгия перестала быть образцом успешного сосуществования, и это меня огорчает»,— сказал председатель ЕК.

По словам господина Юнкера, это чисто бельгийское явление, а не отражение европейских проблем. «Бельгия — это государство, но входящие в нее сообщества воспринимают себя отдельными нациями, особенно Фландрия. У Валлонии нет такого, а вот Фландрия считает себя страной и ведет себя соответственно. И удивительно смотреть, как эти два субъекта, которые на самом деле очень разные, живут вместе, не живя при этом вместе»,— добавил он.

Его слова вызвали негодование во Фландрии. Мэр города Остенде Барт Томмелейн заявил, что это очень «странное» мнение: «Мы здесь всем рады и неважно, на каком языке человек говорит». Мэр соседнего города Мидделькерк Жан-Мари Дедекер был более категоричен. «Думаю, что Юнкер просто был пьян, когда пришел сюда и заказал себе стейк. Владелец магазина, вероятно, не смог разобрать, что он ему сказал. И если они его не поняли, то он, вероятно, был пьян, каким он бывает большую часть дня»,— заявил он. По словам господина Дедекера, «президенту Еврокомиссии не пристало делать такие заявления». «Это серьезное оскорбление, он должен извиниться»,— заявил мэр Мидделькерка.

Алена Миклашевская