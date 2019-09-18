В аэропорту Минвод у троих предпринимателей изъяли около 500 тыс. рублей

Во время таможенного контроля авиарейса «Минеральные Воды – Стамбул» у троих пассажиров нашли незадекларированную валюту, сообщает пресс- служба Северо-Кваказского таможенного управления. В сумме у друзей-предпринимателей было с собой $35,5 тыс., 133,8 тыс. руб. и 200 турецких лир. Таможенникам пассажиры рассказали, что собираются на выставку пластиковых изделий и планируют приобрести там товар.

«Все нарушители полностью признали свою вину и заявили, что были плохо осведомлены о таможенных правилах, поэтому не знали, что сумма свыше $10 тыс. подлежит обязательному письменному декларированию»,- говорится в сообщении.

Сумму, превышающую разрешенный без декларирования размер, у предпринимателей изъяли. В рублевом эквиваленте сумма изъятых средств составила около 500 тыс. руб.

По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.4 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств, либо конфискация незадекларированных денег.

Дарья Голякова