На федеральных трассах Сочи временно введут ограничения для грузовиков

На федеральных автодорогах курортной столицы будут введены временные дневные ограничения на движение грузовых автомобилей. Это, по данным Упрдор «Черноморье», связано с обеспечением мер безопасности и с оптимизацией транспортной логистики в дни проведения Российского этапа «Формулы 1» 28 и 29 сентября и саммита «Россия - Африка» с 21 по 27 октября.

Сообщается, что грузовики в эти дни смогут ездить по федеральным дорогам Сочи с 00:00 до 06:00. Речь идет об автомобилях с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн.

Ограничение на время проведения этапа «Формулы 1» касается автодороги А-147 «Джубга – Сочи» от моста через Кудепсту до границы с Абхазией, включая развязки в микрорайоне Голубые Дали и «Адлерское кольцо», а также участок «Адлер — Веселое» со всеми развязками, включая въезды в Олимпийский парк и на улицу Ленина. Со стороны Абхазии на время действия ограничений также будет запрещен въезд грузовиков.

Также это касается трассы А-149 Адлер – Красная поляна от ТР «Адлерское кольцо» до села Молдовка и первые 6,3 км нового направления А-149 Адлер – Красная Поляна.

На время саммита «Россия - Африка» грузовикам будет запрещено ездить днем по А-147 Джубга – Сочи от Мамайского перевала до границы с Абхазией, включая улицу Виноградная и Курортный проспект, а также Обход Сочи на всем протяжении и автомобильные развязки в микрорайоне Голубые Дали и «Адлерское кольцо», а также участок «Адлер - Веселое» со всеми развязками, включая въезды в Олимпийский парк и улицу Ленина. Также грузовикам запрещено будет ехать в дневное время со стороны Абхазии.

Ограничения в эти дни вводится также на трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» от Мамайки до Агурского ущелья; старое направление трассы А-149 Адлер – Красная поляна на всем протяжении с 0 до 43 км, включая ТР «Аэропорт» и участка в поселке Красная Поляна.

Закрыто будет и новое направление дороги А-149 Адлер – Красная Поляна (ранее — автодорожная составляющей совмещенной автомобильной и железной дороги «Адлер — ГЛК «Альпика-Сервис») на всем протяжении, в том числе участка в поселке Эсто-Садок.

Василий Хитрых