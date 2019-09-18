«Агроэко» может вложить в воронежскую станцию тестирования животных 1,1 млрд рублей

Группа компаний «Агроэко» планирует направить в строительство станции контрольного тестирования животных «Краснопольская» в Воробьевском районе Воронежской области более 1,1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГК. «Станция является важным звеном в системе селекционной работы компании, направленной на рост показателей и повышение эффективности производства»,– отметили там. Станция должна стать первым объектом в районе в рамках соглашения об инвестиционной деятельности между ГК, облправительством и администрацией муниципалитета. Напомним, ранее «Агроэко» заявляло о планах по строительству в районе двух свинокомплексов за 3,4 млрд руб.

О работе ГК в регионе читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Мы сможем использовать труд женщин"».

Александр Прытков