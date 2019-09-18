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Фото: Ирэн Майорова / Коммерсантъ   |  купить фото

Загрузка на первом рейсе Пермь — Прага составила 85%

Сегодня возобновились полеты из Перми в Европу: был открыт рейс Пермь — Прага авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по средам и субботам на воздушных судах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Время в пути составляет около 4 часов.

В честь открытия рейса в аэропорту прошли торжества с участием вице-премьера Михаила Сюткина, руководства аэропорта и представителей авиакомпании.

Первым рейсом в Прагу улетело 127 пассажиров при вместимости лайнера в 168 кресел.

Таким образом, загрузка составила 85%. В аэропорту такую наполняемость считают нормальной. На данный момент продано около 1500 авиабилетов.

Напомним, субсидии для работы этого рейса выделяет бюджет — 44 млн руб. могут получить «Уральские авиалинии» до конца года.

Промобилеты стоят 9,8 тыс. руб. в один конец, в конце октября они подорожают до 11,9 тыс. руб.

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