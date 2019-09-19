Полицейские сядут за приседания

Ленинский райсуд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор троим экс-полицейским, которых обвиняли в превышении должностных полномочий, избиении и пытках вызванного ими на допрос свидетеля. В совокупности их осудили на 14 лет лишения свободы в колонии общего режима. На протяжении двух лет после освобождения они также не смогут занимать должности в правоохранительных органах. Потерпевший и сами подсудимые намерены обжаловать приговор.



Приговор трем бывшим сотрудникам отдела полиции №21 МУ МВД «Нижнетагильское» Анатолию Леонову, Антону Лобанову и Денису Бородачеву Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес в среду. Они обвинялись в избиении и пытках Максима Червоткина с целью получить от него признание в преступлении. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, полицейские признаны виновными в превышении должностных полномочий (ст.286 УК РФ). Они будут отбывать наказание в колонии общего режима: Анатолий Леонов — пять лет, Антон Лобанов и Денис Бородачев — по четыре года и шесть месяцев. Все они также лишились права занимать должности в правоохранительных органах на два года после освобождения.

Прокурор требовал назначить более суровое наказание: Анатолию Леонову — семь лет, Антону Лобанову — шесть с половиной лет, а Денису Бородачеву — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

По версии следствия, 3 октября 2018 года Максим Червоткин по вызову полицейского прибыл в качестве свидетеля в отдел полиции №21 Нижнего Тагила. Оперуполномоченные, «стремясь уменьшить число нераскрытых преступлений на подведомственной территории», потребовали от него признания «в каком-либо преступлении». «К не согласившемуся с данным “предложением” гражданину подсудимые применили физическое насилие в виде ударов руками и ногами, надевания на голову полимерных пакетов, сковывания наручниками, а также заставляли его отжиматься и приседать»,— сообщили в СКР. В ночь на 4 октября Максим Червоткин сознался в выдуманном им самим преступлении, однако его продолжили удерживать в отделении до вечера следующего дня. Выпустили его около 18:00 с многочисленными кровоподтеками и ссадинами. Позднее следователи выяснили, что сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения за указанный период, был умышленно поврежден.

Анатолий Леонов и Денис Бородачев были арестованы вскоре после возбуждения дела, Анатолия Лобанова объявили в федеральный розыск, однако позднее он сам явился к следователю.

Пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых напомнил, что уже в декабре оперуполномоченные «были уволены с позором из системы МВД и больше никогда в нее вернуться не смогут, чтобы продолжить службу». К строгой дисциплинарной ответственности также были привлечены трое их непосредственных руководителей.

Адвокат потерпевшего Алексей Бушмаков сообщил, что господин Червоткин намерен обжаловать приговор. «Синяки и ссадины зажили, но он постоянно говорит, что не может забыть, как они надевали ему пакет на голову и душили. Сейчас он проходит психолого-психиатрическую реабилитацию, после этого будет сделано заключение о его психологическом состоянии»,— пояснил он. По словам господина Бушмакова, на фоне приговоров гражданским, которые «хотя бы неправильно посмотрели в сторону полицейских», назначенное наказание — «слишком мягкое». Алексей Бушмаков подчеркнул, что ни самому потерпевшему, ни его семье «никто не принес извинений, никто не раскаялся».

Анна Лапина