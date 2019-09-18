Госдума отклонила законопроект о снятии ответственности с валютных ипотечников из-за кризиса

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности граждан, заключивших договор по ипотеке в валюте и не сумевших его выполнить в результате появления обстоятельств непреодолимой силы. Под непреодолимыми обстоятельствами понимался, в том числе, кризис.

Против принятия проекта выступили профильный комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство РФ. По мнению комитета Госдумы, принятие законопроекта приведет к неоднозначному толкованию понятия непреодолимой силы, неравному положению сторон договора, росту судебных издержек.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2017 года. Одним из авторов документа является лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он объяснял, что этот закон необходим в России, чтобы помочь гражданам, попавшим в «долговую яму».

Напомним, проблема валютных ипотечников обострилась в России после 2014 года из-за резкого ослабления рубля. Правительство запустило в 2015 году программу помощи. В конце 2017 года Госдума приняла закон, который обязывает банки рассказывать заемщикам о рисках оформления кредитов в иностранной валюте.

Подробнее о валютной ипотеке читайте в материале “Ъ” «Проблемную ипотеку поддержат рублем».