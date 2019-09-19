Парк Маяковского пойдет по концессии

Комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) в среду раскритиковала отчет о деятельности ЦПКиО им. Маяковского. По мнению депутатов, парк «давно уже умер». Ранее была одобрена концепция голландского бюро Svesmi, созданная по заказу застройщика ЖК «Клевер парк» Acons Group. Сейчас рабочая группа мэрии по разработке плана развития ЦПКиО разрабатывает техническое задание по реализации концепции.



С докладом о деятельности муниципального парка (ЦПКиО им. Маяковского) выступил и.о. директора Михаил Юланов, назначенный на эту должность в феврале. По его словам, в год в парке проходит 75 культурно-массовых мероприятий, которые посещает 2,7 млн человек. «Всего парк за год посещает около 5,6 млн горожан»,— уточнил господин Юланов. На общей площади в 97 га расположен 51 аттракцион, четыре кафе, пять летних веранд и около 15 временных киосков общественного питания. «В следующем году планируем сократить точки питания и оставить только кафе, которые реконструируем и модернизируем. Также с начала года в парке были установлены три новых аттракциона, принадлежащих частным предпринимателям, и списано два парковых»,— добавил Михаил Юланов.

Однако у членов комиссии было много вопросов о реальном положении дел. Депутата Дмитрия Николаева беспокоили частные предприниматели, которые предоставляют услуги за наличный расчет и не имеют кассовых аппаратов. «Это лохотроны. Их больше, чем аттракционов»,— заявил он. Михаил Юланов заверил, что все аттракционы проходят сертификацию и проверку налоговой инспекции, которая в этом году не нашла никаких нарушений. Депутата Виктора Сомикова возмутило отсутствие «стремления зарабатывать»: «Парку как муниципальному предприятию выделяются из местного бюджета субсидии в размере 65 млн руб. Если средства на зарплату идут из бюджета, то стремления зарабатывать нет».

«Парк уже давно умер. Из него просто выкачивают деньги. В руководстве сидят некомпетентные люди. Человек, исполняющий обязанности директора, который занимается развитием парка, не видел концепции»,— раскритиковал председатель комиссии гордумы по муниципальной собственности Михаил Вечкензин, после того, как докладчик признался, что не знаком с концепцией развития парка, которую делали архитекторы голландского бюро Svesmi по заказу застройщика ЖК «Клевер парк» Acons Group (строит крупный ЖК прилегающий к парку Маяковского). Депутат Дмитрий Сергин быстро нашел виновника произошедшего: «Ответственность необходимо разделить с администрацией города, которая восемь месяцев не может назначить руководителя».

Напомним, решение о разработке проекта модернизации объекта было принято в конце 2018 — начале 2019 годов. В него вошли предложения по разделению ЦПКиО на речную зону, лес, партерный парк и зону луга. Партеры — квадраты 45 х 45 м – будут содержать рестораны, кафе, детские и спортивные площадки, аттракционы и другие объекты. Причем аттракционы представители голландского бюро предложили перенести в отдельную зону. Предполагается деасфальтизировать парк и сделать больше разнообразных дорожек, в том числе для велосипедистов. Вдоль главной аллеи было предложено посадить фруктовые деревья.

По словам директора по коммуникациям Acons Group Екатерины Богословской, концепция развития парка в начале сентября была передана в администрацию города. «Сейчас рабочая группа мэрии, созданная в конце июля, формирует техническое задание по реализации данной концепции»,— пояснила она. Согласно предложенной концепции, возможный объем привлеченных инвестиций составит порядка 1,5 млрд руб. «Для этого необходима разработка администрацией города схемы концессий. Без них инвесторы фактически ничего не смогут сделать, так как парк является собственностью муниципалитета»,— уточнила госпожа Богословская, добавив, что для реализации проекта к 300-летию Екатеринбурга, реконструкцию необходимо начать уже весной 2020 года.

Анастасия Реутова