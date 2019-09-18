Отопительный сезон начался в 79 из 94 муниципалитетов Свердловской области

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, Свердловская область готова к отопительному сезону. По его словам все подготовительные работы выполнены на 95-97%. Отопительный сезон уже начался в 79 из 94 муниципалитетах. «Остались работы по изоляции и благоустройству после проведения ремонтных работ» – рассказал господин Смирнов. По словам министра, проблемы с отоплением есть в Нижней Туре, Тугулыме и Дегтярске. «От главы Тугулымского округа мы попросили отчетность о выполнении работ. В Дегтярске к концу недели подготовительные работы завершатся, и муниципалитет войдет в план. А в Нижней Туре жители 85 многоквартирных домов не выбрали способ управления, поэтому сейчас у местных властей найти управляющую компанию или создать муниципальное предприятие, которое будет обслуживать эти дома»,— сообщил господин Смирнов.

Елена Горшкова