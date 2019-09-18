Dance Open в Дортмунде представит гала-концерт звезд петербургского балета Международный фестиваль балета Dance Open в рамках «Русских сезонов» в Германии проводит в городе Дортмунд гала-концерт, отвечающий лучшим творческим принципам и высочайшим стандартам качества легендарной команды.

21 и 22 сентября на сцену со специально созданной программой выйдут солисты балета ведущих театров Петербурга и балета Дортмунда, представляя диаметрально разные по настроению, пластике и атмосфере номера: от ключевых сцен из классических балетов до современных постановок и оригинальных сочинений, вдохновленных новыми смыслами древних сказок и античных историй.

Ведущие солисты Театра балета имени Леонида Якобсона Софья Матюшенская и Андрей Сорокин представят полное экспрессии па-де-де из балета «Пламя Парижа», авторство которого принадлежит хореографическому гению советской эпохи Василию Вайнонену. Любопытно, что, ставя танцы для «Пламени Парижа», балетмейстер почти не использовал этнографический материал, но, когда в 1950-е годы ленинградский балет гастролировал во Франции, баски признали созданный им танец своим.

В исполнении Софьи и Андрея зрители также увидят и знаменитые «Хореографические миниатюры» непревзойденного мастера пластических зарисовок, выдающегося хореографа ХХ века Леонида Вениаминовича Якобсона. Знакомить дортмундских балетоманов с его уникальным наследием продолжит еще один яркий дуэт Театра — Алла Бочарова и Денис Климук: в программу включен изящный, легкий и стремительный «Венский вальс», обошедший весь мир и ставший визитной карточкой уникальной петербургской труппы.

Состав танцовщиков дортмундских гала богат на блистательные дуэты не только на сцене, но и в жизни. Зрители познакомятся с главными звездными парами Мариинского и Михайловского театров — Денисом и Анастасией Матвиенко и Маратом Шемиуновым и Ириной Перрен.

Фрагмент из сказочного балета-спектакля «Пер Гюнт» в хореографии Эдварда Клюга и па-де-де из балета «Корсар» Мариуса Петипа позволят Денису и Анастасии в полную силу продемонстрировать не только сложнейшую технику, но и редкий драматический талант.

Переосмыслив и пережив на сцене историю «Спартака», Марат и Ирина исполнят беспроигрышное адажио из одноименного зрелищного балета Георгия Ковтуна, представят танцевальное воплощение знаменитого эстрадного хита «Je suis malade» в исполнении Лары Фабиан и искупают зрителей в волнах лирических воспоминаний героев «Вешних вод» Асафа Мессерера.

Приглашенный солист Михайловского театра Игорь Цвирко и звезда Мариинского театра Елена Евсеева подарят всем ценителям танца возможность насладиться бессмертной классикой в безупречном исполнении: па-де-диан из балета «Эсмеральда» в хореографии Агриппины Вагановой и гран-па из балета «Дон Кихот» Александра Горского станут подлинным украшением концерта.

Театр Дортмунда представят Анна Цыганкова, Анна Тихомирова и Истван Симон. Кроме всемирно известного адажио из балета «Ромео и Джульетта» Леонида Лавровского и фрагмента балета Михаила Фокина «Видение Розы», овеянного славой Нижинского и Карсавиной, танцовщики исполнят новый балетный номер, созданный специально для «Русских сезонов»-2019 в Дортмунде.

В лучших традициях гала звезд Международного фестиваля балета Dance Open завершит вечер дивертисмент, в котором примут участие все артисты проекта.

В Главном зрительском фойе театра Дортмунда с 20 по 22 сентября пройдет выставка работ мастеров балетной фотографии.

Гала-концерт в двух отделениях пройдет два вечера:

21 сентября — начало в 19:30;

22 сентября — в 18.00.

Проект реализован Санкт-Петербургским международным фестивалем балета Dance Open по государственному заказу комитета по культуре Санкт-Петербурга.