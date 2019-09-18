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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Краснодарский край стал третьим в России по объему оказанных бытовых услуг

На Кубани за семь месяцев текущего года были оказаны бытовые услуги на общую сумму 39,1 млрд руб. По этому показателю край находится на третьем месте после Москвы и Московской области. Всего в России бытовые услуги оказаны на общую сумму 573 млрд руб.

Как сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, наибольшую долю бытовых услуг в регионе занимает ремонт и обслуживание автомобилей (31,5%), ремонт и строительство жилья (30%), услуги парикмахерских (9%), изготовление и ремонт мебели (7,3%), а также ритуальные услуги (5,1%). Всего на Кубани функционируют порядка 15 тыс. объектов бытового обслуживания населения.

Василий Хитрых


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