В МВД по Удмуртии опровергли информацию о нетрезвой езде руководителя ведомства

В МВД по Удмуртии опровергли информацию о нетрезвой езде руководителя ведомства Алексея Попова, которую распространяли в социальных сетях.

«МВД по Удмуртской Республике сообщает, что информация, размещенная 18 сентября 2019 года в сети Интернет о нарушениях действующего законодательства руководством МВД по Удмуртской Республике, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в нескольких группах во «ВКонтакте» появилась информация, в которой утверждалось, что министр внутренних дел по Удмуртии Алексей Попов, вылетел на катере на берег Камы и травмировал одного из отдыхающи. При этом говорится, что министр был нетрезв.