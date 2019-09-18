Экс-подполковника полиции осудили на полгода за мошенничество

Железнодорожный суд Ростова признал бывшего подполковника полиции Дмитрия Санина виновным в мошенничестве (ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области. Бывшего полицейского приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Суд установил, что будучи сотрудником полиции и используя свое служебное положение, подсудимый попытался путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие жителю Ростова. Санин получил от предпринимателя 600 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество. Оперуполномоченного задержали при передаче денег.

Дарья Голякова