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БСК привлечет кредит «Росбанка» на 5,5 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») привлекла возобновляемую кредитную линию Росбанка на три года с лимитом 5,5 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Цели займа — финансирование текущей деятельности компании и рефинансирование обязательств перед третьими сторонами. Ставка и другие условия кредита не уточняются. Совет директоров БСК одобрил сделку в июле. Тогда в компании сообщали, что кредитная линия будет предоставлена без обеспечения по ставке в пределах 12%.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, крупный производитель ПВХ. «Башкирской химии» принадлежит 57% акций, башкирской госинвесткомпании «Региональный фонд» — 38,28%.

Ирина Самойлова


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