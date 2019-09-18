Уважаемые господа!

Южное представительство газеты «Коммерсантъ» готовит выпуск полноцветного проекта Business Guide «Экономика региона» и предлагает Вам рассмотреть возможность размещения Вашей информации в проекте.

Размещение информации в изданиях «Коммерсантъ» позволит Вам сформировать устойчивый имидж и расширить сферу деловых контактов.

Газета «Коммерсантъ» является идеальным информационным носителем для подобного рода публикаций. Ее отличают:

1. 1. авторитетный деловой бренд,

2. уникальная по качеству и влиянию целевая аудитория читателей,

3. высокий престиж издания.

Предварительная концепция Business Guide «Экономика региона»

1. Эффект эскроу: как поправки в закон «О долевом строительстве» повлияли на строительный рынок Юга России;

2. Кому и зачем нужна единая биометрическая система, запущенная по инициативе Центробанка;

3. Кредиты для МСП: что, помимо ключевой ставки, влияет на доступность финансирования;

4. Автокредитование на юге: тенденции и перспективы;

5. Обзор рынка легковых автомобилей в ЮФО. Итоги 9 месяцев;

6. Как трансформировали рынок грузоперевозок новые законодательные требования;

7. Экспорт сельхозпродукции. Проблемы и перспективы южнороссийских трейдеров;

8. Какие точки роста нашли южнороссийские производители и дилеры сельхозтехники в 2019 году;

9. Информационная безопасность: от профилактики вирусов в смартфонах до защиты IoT-систем;

10. Big Data для телекома. Как операторы связи используют «большие данные» и выигрывает ли от этого бизнес;

11. MBA на Юге России: какие бизнес-школы в ЮФО и СКФО выпускают мастеров делового администрирования;

12. Новый туристический сезон. Обзор зарубежных туров с вылетом из Ростова-на-Дону и Краснодара.

Выход: 31 октября 2019г.; Формат: D3; Количество полос: от 12 (на усмотрение редакции)

Печать: полноцвет; Бумага: мелованная

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- отправить заявку по эл. почте adv@rostov.kommersant.ru 8 (863) 308-15-05

ЗАО "Коммерсант" в Ростове-на-Дону"

344002, Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 168/99, литер ВГ - позвонить в службу рекламы в Ростове-на-дону:344002, Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 168/99, литер ВГ

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество!