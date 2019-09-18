Уважаемые господа!

Южное представительство газеты «Коммерсантъ» готовит выпуск полноцветного проекта Business Guide «Экономика региона» и предлагает Вам рассмотреть возможность размещения Вашей информации в проекте.
Размещение информации в изданиях «Коммерсантъ» позволит Вам сформировать устойчивый имидж и расширить сферу деловых контактов.
Газета «Коммерсантъ» является идеальным информационным носителем для подобного рода публикаций. Ее отличают:
1. 1. авторитетный деловой бренд,
2. уникальная по качеству и влиянию целевая аудитория читателей,
3. высокий престиж издания.
Предварительная концепция Business Guide «Экономика региона»
1. Эффект эскроу: как поправки в закон «О долевом строительстве» повлияли на строительный рынок Юга России;
2. Кому и зачем нужна единая биометрическая система, запущенная по инициативе Центробанка;
3. Кредиты для МСП: что, помимо ключевой ставки, влияет на доступность финансирования;
4. Автокредитование на юге: тенденции и перспективы;
5. Обзор рынка легковых автомобилей в ЮФО. Итоги 9 месяцев;
6. Как трансформировали рынок грузоперевозок новые законодательные требования;
7. Экспорт сельхозпродукции. Проблемы и перспективы южнороссийских трейдеров;
8. Какие точки роста нашли южнороссийские производители и дилеры сельхозтехники в 2019 году;
9. Информационная безопасность: от профилактики вирусов в смартфонах до защиты IoT-систем;
10. Big Data для телекома. Как операторы связи используют «большие данные» и выигрывает ли от этого бизнес;
11. MBA на Юге России: какие бизнес-школы в ЮФО и СКФО выпускают мастеров делового администрирования;
12. Новый туристический сезон. Обзор зарубежных туров с вылетом из Ростова-на-Дону и Краснодара.
Выход: 31 октября 2019г.; Формат: D3; Количество полос: от 12 (на усмотрение редакции)
Печать: полноцвет; Бумага: мелованная