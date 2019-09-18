Глава Саратова предлагает изменить структуру мэрии

В ближайшее время в Саратове планируется изменение структуры мэрии. Проект соответствующего документа будет рассмотрен на очередном заседании городской думы, уточняет пресс-служба мэрии.

В настоящее время исполнение правил землепользования и застройки города осуществляется двумя структурными подразделениями – комитетом по управлению имуществом (в сфере землепользования) и комитетом по градостроительству и архитектуре (в сфере градостроительства). В новой системе предполагается, что одно подразделение будет осуществлять функции и предоставления земельного участка, и рассмотрения документов для выдачи разрешения на строительство, для чего управление градорегулирования будет выведено из состава комитета по градостроительству и архитектуре и введено в состав комитета по управлению имуществом Саратова.

Комитет по архитектуре включит управление по наружной рекламе и художественному оформлению. Он же получит функцию городского комитета по управлению имуществом, то есть сможет переводить жилые помещения в нежилые и нежилые помещения в жилые, будет следить за сохранением объектов историко-культурного наследия местного значения, уточняют в администрации.

Инициатором проекта является глава города Михаил Исаев.

Марина Ковалева