В суд направлено уголовное дело в отношении поджигателей ресторана «Флоренция» в Краснодаре

В Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Москвы, Московской и Ярославской областей в возрасте от 30 до 57 лет. Они обвиняются в организации, подстрекательстве и уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога (ч. 3 и 4, ст. 33 УК РФ и ч. 2 ст. 167 УК РФ). Троих из них также обвиняютс в незаконном лишении человека свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, следствие полагает, что в октябре 2018 года у одного из обвиняемых возник умысел на поджог ресторана «Флоренция» в краснодарском поселке Пашковский. Заведение было в собственности его знакомых. Для этого мужчина, пообещав 300 тыс. руб., привлек другого фигуранта дела, а тот склонил к совершению преступления еще троих. Трое из обвиняемых прибыли около 2:30 ночи 6 ноября 2018 года к ресторану «Флоренция» с бензином в четырех канистрах. Они избили и связали охранника, после чего разлили бензин в банкетном зале заведения и подожгли. После этого мужчины скрылись.

Сообщается, что все обвиняемые вину признали. Трое из них в настоящее время находятся под стражей. Расследование уголовного дела было проведено СКР по Краснодарскому краю. Поджигателеям, а также организатору и подстрекателю грозит до восьми лет лишения свободы.

Василий Хитрых