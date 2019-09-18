В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» произошел пожар

На заводе «ВИЗ-сталь» (входит в НЛМК) в Екатеринбурге произошел пожар площадью 3,2 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным ведомства, по предварительной информации, в цехе холодной прокатки загорелось гидравлическое масло.

Сообщение о пожаре поступило в 16:16. Рабочие эвакуированы, информации о пострадавших нет. На месте работают более 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 спасателей. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением, рассказали в ведомстве.