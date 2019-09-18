Кировский райсуд Саратова заблокировал доступ к 172 сайтам по продаже водительских прав

По требованию прокуратуры Советского района было заблокировано 172 сайта по продаже водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Проверка показала, что удостоверения и медицинские справки для их получения предлагалось приобрести без фактической сдачи экзаменов и прохождения врача. Доступ к сайтам с этой информацией был свободным. В суд направлено 38 исков о признании ее запрещенной к распространению на территории РФ и блокировке ресурсов.

Октябрьский районный суд Саратова удовлетворил эти требования.

Марина Ковалева