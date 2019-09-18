В Старом Осколе отменили конкурс на концессию для модернизации водоканала

Власти Старого Оскола Белгородской области отменили конкурс на право заключить концессионное соглашение в отношении модернизации местных объектов водоснабжения и водоотведения. Согласно документации, концессионер в течение 20 лет должен был вложить в канализацию муниципалитета 800,1 млн руб. Владельцем объектов является департамент имущественных и земельных отношений Старооскольского городского округа, с предложением о заключении соглашения выступило принадлежащее ведомству ОАО «Теплоэнерго». Согласно федеральному законодательству, компания стала бы концессионером, если в течение 45 дней не поступило бы иных заявок о готовности участия. При интересе со стороны других компаний победителя определяют через конкурсную процедуру. Документация была размещена в августе, а в начале нынешней недели о готовности заявил сразу два предприятия из других регионов – принадлежащее группе компаний «Росводоканал» ООО «Барнаульский водоканал» и структура «Российских коммунальных систем» ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья». После этого постановление администрации Старого Оскола «О возможности заключения концессионного соглашения» было признано утратившим силу. В мэрии Старого Оскола не смогли оперативно пояснить причины отмены конкурса.

О том, как в Белгороде подняли коммунальные тарифы, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Дважды одобренные».

Александр Прытков