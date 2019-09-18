Технологии «Мясничего» заходят в Казахстан

Магазин в Нур-Султане открывается 21 сентября. Компания будет работать под собственным брендом, но по сибирской технологии. Таковы условия соглашения о сотрудничестве, подписанного Торговым домом и GrandEverest.

Современные магазины с рубочными шоурумами в торговом зале, разруб с рентабельностью выше рыночной, авторский софт для анализа и контроля товарооборота, система ежедневной мотивации сотрудников – эти и другие технологии построения успешного мясного ритейла заинтересовали представителей GrandEverest. Сейчас компания специализируется на оптовых поставках мяса в вакуумной упаковке под брендом Altyn ET («Алтын ЕТ»), однако имеет достаточно серьезную базу для развития собственной розничной сети. GrandEverest сотрудничает с известным в Центрально-Азиатском регионе мясоперерабатывающим комплексом Beefstream. Вместе они входят в группу, которая является крупнейшим в Казахстане и ближайшем зарубежье поставщиком говядины. Опыта в розничной торговле у казахстанских партнеров не было, что и стало причиной тщательного изучения местного и российского рынков. Свой выбор остановили на «Мясничем», опыт которого вызывает живой интерес предпринимателей Сибири, Дальнего Востока, Москвы, иностранных государств. За технологическими тонкостями Торгового дома коллеги из соседней страны приехали в Красноярск. Вместе с представителями «Мясничего» они посетили несколько фирменных супермаркетов и отделов формата shop-in-shop.

В ходе переговоров было решено заключить особенный партнерский договор - по модели Whitelabel. Таким образом, полностью перенимая интеллектуальный продукт «Мясничего», бренд Altyn ET будет развивать на территории Казахстана сеть под собственным названием. Всего по технологии «Мясничего» в Казахстане планируется открыть пять торговых объектов. Один из них начнет работать уже 21 сентября. Магазин будет располагаться в Нур-Султане по адресу: ул. Б. Момышулы, дом 14.

Кстати, на подходе и «Мясничий» в Москве. Там мясной бизнес запускаетмолодая семья. При поддержке личного менеджера, предоставленного Торговым домом, пара прошла обучение на базе красноярских фирменных супермаркетов и уже завершает подготовку к открытию собственного магазина.