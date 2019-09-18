В концерне «Калашников» сменили гендиректора

Дмитрий Тарасов назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора концерна «Калашников». Об этом сообщает «Калашников Медиа». На новом посту господин Тарасов заменит Владимира Дмитриева, который в 2018 году заменил на нем Алексея Криворучко, ушедшего в Минобороны РФ на должность замминистра.

Ранее Дмитрий Тарасов занимал должность управляющего директора площадки концерна в Ижевске. С 2014 по 2016 годы возглавлял оружейное производство «Калашникова» в качестве директора. В период с 2012 по 2014 годы занимал должность гендиректора НПЦ «Пружина».