Нижний Новгород расширяет границы В состав города войдет поселок Новинки и его окрестности.

Эту инициативу администрации областного центра поддержали депутаты гордумы.

Эту инициативу администрации областного центра поддержали депутаты гордумы. В результате преобразования в состав города войдет территория площадью около 48 тысяч квадратных метров, на которой проживает около 11 тысяч человек.

Решение о присоединении к городу новых территорий прокомментировал зампред городской думы Николай Сатаев.

Заместитель главы города Наталия Казачкова считает, что увеличение территории города не приведет к росту расходов бюджета муниципалитета.

Инициатива органов власти Нижнего Новгорода еще будет обсуждаться на общественных слушаниях. Присоединение территорий также должны одобрить Новинковский сельсовет и земское собрание Богородского района.