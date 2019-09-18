Дьявол будет носить Prada на Бродвее Мюзикл по бестселлеру Лорен Вайсбергер выйдет в следующем году

Стала известна дата премьеры мюзикла на вечный для фэшн-индустрии сюжет. Напомним, для сценической адаптации романа и одноименного фильма, вышедшего в 2006 году, объединились Элтон Джон, который напишет музыкальные партии, певица Шайна Тауб и драматург Пол Рудник.

Несмотря на то что постоянный показ планируется на Бродвее, дебют постановки состоится в чикагском театре Джеймса М. Недерландера 14 июля 2020 года.

Элтон Джон

«Я большой фанат как книги, так и художественного фильма, не говоря уже о самом мире фэшн. С нетерпением жду, когда смогу вцепиться зубами в этот лакомый кусочек поп-культуры»,

— рассказал Vogue о новой работе Элтон Джон. Напомним, он уже писал музыку для «Короля Льва», вошедшего в историю мюзикла.

Напомним, что сюжет «Дьявол носит Prada» закручивается вокруг провинциальной девушки Андреа, мечтающей стать журналисткой, которая получает должность личного ассистента деспотичного главреда уважаемого фэшн-издания Миранды Пристли, прототипом которой по легенде стала главный редактор Vogue Анна Винтур.

Исполнители ролей «Дьявол носит Prada» пока не объявлены. Известно, что музыкальным руководителем проекта станет Надя Дигиаллонардо, а за кастинг будет отвечать Стивен Копел. Продюсером постановки стал Кевин Макколум, обладатель 15 номинаций на премию в области американского театра «Тони».